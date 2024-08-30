Как живет пропавшая Тамара Гвердцители

Артистка ушла в тень еще два года назад

Вскоре после начала СВО Тамара Гвердцители, заработавшая в России и известность и миллионы, вдруг пропала со всех радаров. В близком кругу артистки объясняли, что певица покинула Москву и перебралась в Тбилиси, отложив все концерты в России.

Потом появилась информация, что Гвердцители перевезла занемогшую мать в Израиль, однако местные врачи чуда сотворить не сумели и женщина умерла. Смерть самого близкого человека прославленная артистка переживала очень тяжело и даже на какое-то время сделала перерыв в музыкальной карьере.

Однако весной прошлого года стало известно, что Тамара Гвердцители отправилась с гастролями в Америку, передает aif.ru. Сейчас, говорят, артистка продолжает выступать в разных странах. При этом живет певица на четыре города: у нее есть пара особняков в Тбилиси, в Ереване она бывает по работе, в Нью-Йорке постоянно снимает квартиру, а в Лондоне живет и работает ее единственный сын Александр. Есть у Гвердцители недвижимость и в России. Сообщается, что певица владеет двумя элитными квартирами в центре Москвы, а еще дачей под Зеленоградом.

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