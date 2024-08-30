Фиджитал-спорт и симфоническая сказка: программа "Москвы 2030" на выходные

У горожан еще есть возможность поучаствовать в многочисленных мероприятиях

До окончания форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" осталось чуть больше недели. У горожан и гостей столицы еще есть возможность посетить его площадки и поучаствовать в многочисленных мероприятиях.

В эти выходные, 31 августа и 1 сентября, посетителей ждет обширная программа. Для них подготовили познавательные лекции, спортивные тренировки, музыкальное представление, а также экскурсию по центру столицы и интеллектуальные игры. 31 августа с 14:00 до 15:00 в зале "Москва" Гостиного Двора пройдет открытая дискуссия "Учебный год без вреда для здоровья: частые ошибки родителей". Эксперты столичных департаментов здравоохранения и образования дадут рекомендации относительно правильного питания школьников, режима дня, выбора рюкзака и обуви, а также профилактики вирусных заболеваний. Так, главный педиатр Москвы Исмаил Османов расскажет о главных правилах заботы о здоровье детей и назовет самые частые и опасные ошибки родителей. Главный детский диетолог столицы Татьяна Брежнева подскажет, как придерживаться правильного питания, а главный детский кардиолог Инна Трунина посвятит свое выступление правильной подготовке к спортивным занятиям.

Горожан также ждет фиджитал-спорт и тренировка с чемпионом.

31 августа с 12:00 до 13:30 на малой сцене в "Лужниках" пройдет тренировка с командой Smstretching для всех желающих. Мероприятие состоится в рамках проекта "Спортивные выходные". Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется. 31 августа и 1 сентября с 16:00 до 18:00 на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького пройдут открытые чемпионатыпо разным видам фиджитал-спорта. Гости смогут попробовать свои силы в этом новом, но очень быстро развивающемся направлении.

Тех, кто интересуется новыми технологиями, ждут познавательные встречи.

Узнать о том, как будет развиваться беспилотный транспорт, можно на тематической лекции, которая состоится 31 августа с 14:00 до 15:00 в лектории павильона № 1 в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Гости узнают, где наиболее востребованы беспилотники, какими они могут стать в будущем и какие факторы важно учитывать при строительстве дронопортов. 31 августа с 16:00 до 17:00 на лекции в малом амфитеатре парка "Зарядье" руководитель направления коммуникации, заведующая кафедрой Института компьютерных наук Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Ксения Кузнецова расскажет, как генеративные нейросети и искусственный интеллект используются для решения задач и трансформации городской инфраструктуры. Гости узнают, как передовые AI-технологии помогают создавать умные решения для качественной городской среды и какие возможности они дают.

Любителей творческого досуга ждут вокальные композиции и симфоническая сказка.

31 августа с 20:30 до 21:30 на главной сцене "Лужников" певец Akmal’ исполнит яркие вокальные композиции. Юных горожан ждут 1 сентября в Гостином Дворе, где с 12:00 до 13:00 в зале "Москва" представят детскую симфоническую сказку "Петя и волк". Постановка познакомит детей со звучанием различных инструментов и погрузит их в мир классики. Специально созданный видеоряд поможет ребятам лучше понять и почувствовать замысел автора. Дирижер оркестра — Юрий Демидович. На той же площадке 1 сентября с 15:00 до 16:00 актер театра и кино, поэт Антон Шагин представит свою новую книгу стихов "Шагомер". В нее вошли тексты, созданные с 2019 по 2023 год. Они посвящены переосмыслению личных чувств автора и его воспоминаний.

Также есть возможность полюбоваться Москвой с разных ракурсов.

Для любителей истории Москвы 31 августа с 16:00 до 18:00 проведут пешеходную экскурсию "Стрелка Балчуга — центр экономики Москвы пяти веков". Участники прогуляются по Болотной площади, увидят здания бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и корпуса бывшей Голутвинской мануфактуры, а также познакомятся с историей Дома на набережной. Дети в возрасте от девяти до 12 лет смогут продемонстрировать свои знания истории, архитектуры и географии столицы 1 сентября с 14:00 до 16:15 в рамках интеллектуальной викторины с Тиной Канделаки "Академики 2030". Она пройдет на площадке арт-пространства "Паркинг-галерея" в парке "Зарядье". Ребята будут отвечать на вопросы ведущей и бороться за звания "Академиков 2030". 31 августа с 16:00 до 17:00 и 1 сентября с 15:00 до 16:00 на площадке молодежной точки "Телепорт" в Парке Горького можно сыграть в монополию "Большой город — большие мечты". Участникам предстоит путешествовать по знаковым местам Москвы, покупать недвижимость, развивать бизнес и бороться за лидерство.

В программе возможны изменения, уточнить актуальное расписание можно по ссылке.

"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Ранее сообщалось, что 31 августа в 13:00 в амфитеатре парка "Зарядье" состоится концерт, где будут исполнены патриотические песни. Финальный концерт "Московской a cappella" будет посвящен подвигам героев СВО и любви к Родине. На концерте также назовут имена победителей конкурса "Московская a cappella" в разных номинациях, обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

Кроме того, "Заповедное посольство" в Зарядье стало центром финансового просвещения. В рамках недели финансовой грамотности посетителей учат азам разумных трат, накоплений, инвестиций, а заодно защите собственных прав. Руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова рассказала, что это большой просветительский марафон для всей семьи.

До конца лета еще есть время прогуляться по саду Клода Моне, побывать в марсианском парке или насладиться цветами Густава Климта. Сделать это можно на фестивале исторических садов в музее-заповеднике "Царицино". Там словно оживают всеми любимые произведения искусства.

Также сообщалось, что Московский международный фестиваль научного кино состоится в столице с 7 по 10 ноября. Зрители увидят 73 картины о космосе, природе, истории. Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты, среди которых — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

Тем временем культурные центры и библиотеки Москвы помогают жителям Донбасса. Уже свыше 41,5 тысячи книг направлено из столицы в новые российские регионы с начала СВО в рамках благотворительного проекта "Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР", инициированного столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики.

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