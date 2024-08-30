Муцениеце сделала заявление после битвы с Прилучным за детей

Актер подал иск против экс-супруги

Суть претензии Павла Прилучного в том, что он хочет определить место жительства сына Тимофей и дочери Мии. Наследники артиста остались жить с матерью, актрисой Агатой Муцениеце после того, как родители развелись. Сейчас Павел счастлив во втором браке. Его супругой стала актриса Зепюр Брутян, недавно она родила ему сына Микаэля. С отцом Тимофей и Мия видятся регулярно, они часто путешествуют вместе.

Агата явно не препятствует встречам отца с детьми, поэтому многие пользователи Сети, судя по их комментариям, не понимают, зачем Павел подал в суд на бывшую жену, словно пытаясь отобрать у нее наследников.

Меж тем уже состоялось первое заседание по этому делу. Муцениеце, в отличие от Прилучного, суд посетила. После этого актриса сделала заявление в своем официальном телеграм-канале.

"Все прошло хорошо) не волнуйтесь) правда на стороне правды) и добро всегда побеждает зло, какими бы манипуляциями они не пользовались) все будут платить по закону и жить по закону", - пообещала актриса.

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