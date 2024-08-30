В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

Обвинения серьезные

В Кремле прокомментировали аресты бывших высокопоставленных лиц Минобороны.

Идет планомерная работа правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких других подробностей в Кремле сообщить не могут.

"Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Виновность того или иного чиновника может признать суд. Нужно дождаться окончания следствия.

Накануне стало известно о задержании бывшего замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Уголовное дело связано с парком "Патриот".

До этого были арестованы экс-командующий 58-й армией Иван Попов, экс-замминистр обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и начальник главного управления связи ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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