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Дочь Заворотнюк сообщила о рождении ребенка

13:11
  • пятница
  • 30 августа 2024

Наследница актрисы объявила радостную новость

Жизнь семьи Анастасии Заворотнюк, покинувшей этот мир в конце мая, постепенно налаживается. На днях 81-летие отметила мать актрисы Валентина Борисовна. Об этом рассказала ее старшая внучка Анна. Кроме того она сообщила другую радостную новость.

"Муж стал дядей во второй раз. Я, соответственно, тетей", - объявила о рождении ребенка Анна Заворотнюк на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Своего избранника дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" предпочитает не показывать. Однако общественности удалось его увидеть на похоронах Анастасии Заворотнюк. Мужчина не отходил от убитой горем Анны, но старался держаться в тени и не привлекать излишнего внимания.

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