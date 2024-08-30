Собянин посетил московский кинокластер МЕТМАШ

Там создается площадка мирового уровня

На первый взгляд может показаться, что это - приемное отделение больницы. На самом деле - декорации. На новом московском кинокластере МЕТМАШ кипит съемочный процесс.

"Я очень рад, что наша киноиндустрия так быстро развивается. У нас появляется возможность создавать такие проекта, когда мы можем весь кинопроизводственный процесс поместить во внутренности каких-то институтов, которые на самом деле снимать мы не имеем возможности", - говорит актер Матвей Лыков.

А в этом павильоне работают с виртуальной реальностью. Здесь не только привычный уже всем зеленый экран, но и более сложные технологии. Сейчас, например, снимают выход космонавта в открытый космос. Для этого группе понадобились три огромных экрана, на которые выводятся заранее сгенерированные изображения далеких звёзд, актер в скафандре и камеры.

"Это отличная инициатива со стороны нашего мэра. И мы его благодарны за это. Здесь же планируются не только павильоны, здесь планируются и рента, и продакшн сидеть будет, и костюмерная. Мы на самом деле находимся наравне с зарубежными серьезными студиями, движемся с ними параллельно, даже в чем-то опережая их", - отметил Юрий Ярушников, основатель видеостудии.

Кинокластер действительно огромный. На 24 гектарах - все, что нужно для кинопроизводства. На МЕТМАШе - не только декорации и павильоны, есть еще целые швейные цеха. Здесь производят, например, замечательные головные уборы. Шляпы здесь делают уже четверть века. Фабрика пережила и самые сложные для бизнеса годы и очень удачно влилась в новый кинокластер.

Также на МЕТМАШе появится самый большой в Москве дом костюма и реквизита – он обеспечит 80% потребностей киноиндустрии.

Кинокластер в пятницу посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"80 процентов кино снимается в Москве, московскими компаниями. Я уверен, что московский кинокластер будет одним из самых сильнейших не только в России, это естественно, но и в мире, это без всяких обиняков. Бывшая промзона быстро преображается. Сегодня уже 20 тысяч квадратных метров отдано под креативные индустрии, и в основом, конечно, это для индустрии кино. Ближайшие год-два объем этих студий увеличится в три раза", - подчеркнул мэр.

На МЕТМАШе будут готовить и кадры для киноиндустрии: реквизиторов, вторых режиссеров, режиссеров монтажа, механиков, продюсеров и многих других специалистов, в которых нуждается отрасль.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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