Ракова рассказала, как Москва подготовилась к учебному году

За парты сядут миллион ребят

Считанные дни остались до нового учебного. Как к нему готовится Москва, сегодня рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

За парты сядут миллион ребят, из них 100 тысяч первоклассников. В школах обновились инженерные и IT классы, большое внимание уделяется и робототехнике. Серьезные новации ожидает Московскую электронную школу. Она впервые приходит в коллежи. А в самих школах с этого года с помощью МЭШ можно будет выстроить индивидуальное обучение ученика. Пока по двух предметам – математике и английскому языку, но в дальнейшем их число будет увеличиваться. Интерес растет и к новым предметам.

"Интерес к китайскому языку в Москве растет. На сегодняшний день 98 школ в качестве второго языка выбрали китайский. С 2019 года по китайскому языку можно сдавать ЕГЭ. Поэтому, в общем, интерес к этому языку растет, возможности для получения знаний по нему и преподавания в Москве есть", - отметила Ракова.

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