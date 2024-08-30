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Прокуратура выясняет обстоятельства страшного ДТП в районе Перово

15:03
  • пятница
  • 30 августа 2024

Автомобиль сбил бабушку с внучкой

В Москве выясняют обстоятельства страшного ДТП в районе Перово. Автомобиль "Ниссан" сбил бабушку с внучкой. Женщина погибла на месте, 8-летняя девочка в больнице с серьезными травмами.

Накануне вечером они переходили 1-ю Владимирскую улицу по нерегулируемому переходу. Водитель иномарки даже не тормозил. За рулем был 23-летний мужчина. После столкновения он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, выяснилось, что ранее он был судим за поджог и в эту аварию попал в период испытательного срока, назначенного по приговору.

"Привлечение к уголовной ответственности за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Дело на контроле в прокуратуре. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет", - сообщили в прокуратуре.

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