Рижский вокзал вот-вот снова откроется для пассажиров

Спустя полтора года

На станцию Москва-Рижская пока проход закрыт, ремонтные работы, которые длились полтора года, подходят к концу. Станцию закрыли на реконструкцию еще 1 марта 2023-го. За это время специалисты переустроили железнодорожные пути, а также перевели систему управления движением на цифровую, такой подход в будущем обеспечит надежность работы железнодорожной автоматики.

"Был возведен новый современный пост электроцентрализации, в нем расположено новое современное микропроцессорное оборудование, которое позволяет уже с минимальными потерями по времени при помощи мониторов и компьютерных программ переключать стрелочные переводы и задавать маршруты движения", - объяснил Геннадий Присяжный, заместитель начальника ДКРС-Москва ОАО "РЖД".

Кроме того, здесь построили две новые платформы длиной 270 метров. Их оборудовали навесом на всю длину, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией.

Навес на платформе выполнен в форме крыла ласточки, такое необычное инженерное решение выбрано неслучайно. Зимой снег на крыше не сможет скапливаться из-за установленной системы обогрева, а в солнечную погоду пассажиры смогут здесь спасаться от жары.

Свою работу платформа начнет уже 1 сентября, прежде всего изменения коснутся пригородных поездов. С этого дня на станцию Москва-Рижская будут прибывать и отправляться семь пар поездов в будние дни, восемь - по выходным.

"Построены две современные платформы по стандартам МЦД с навесом на полную длину. В рамках запуска 1 сентября будет реализовано его этапное открытие. С созданием временной пешеходной галереи. В 2025 году будет построен уже абсолютно новый современный турникетно-кассовый павильон, который объединит в одну зону уже построенные две платформы", - добавил Присяжный.

В основном прибывать и отправляться со станции Москва-Рижская будут электрички дальних маршрутов до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Румянцево.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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