Вывезенный из ЛНР медведь Гром переехал на основную территорию Московского зоопарка

Несколько лет травмированный зверь приходил в себя в центре реабилитации под Волоколамском

Из каменной берлоги мишка Гром выходил не под стать своей грозной кличке. Осторожно. Сначала прислушивался. Потом, втягивал ноздрями воздух. Крутил головой. В повадках - ни намека на свойственные бурым коварство и агрессивность. Словно пытался найти ответ на вопрос "Где это я?". Не обратил даже внимания на арбуз и яблоки, загодя принесенные смотрителями.

Впрочем, сотрудники Московского зоопарка уверены - эта медвежья подозрительность явление временное. Гром просто еще не привык к новой жилплощади.

"Теперь он будет жить в вольере на экспозиции "Остров зверей" по соседству со львами. Зоологи и ветеринары круглосуточно заботятся о Громе, создавая для него максимально комфортные условия содержания, мы счастливы, что Гром нашел свой дом", - отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Персональный вольер. Как сказали бы люди - улучшенной планировки. Имитация бревен для игр. Бассейн. Берлога - как настоящая. Места порезвиться теперь более чем достаточно. Правда, львов и прочих обиталей зоопарка бурый новосел увидит чуть позже. Сначала - карантин. Комплексная диагностика. Список рекомендаций врачей и диетологов. В целом заключение ветеринаров оптимистичное. Мишка, а ему 18, уже не юноша, но в полном расцвете сил. Разве что зубы в порядок еще привести. Но это дело житейское. Главное, что первую зимовку под Волоколамском Гром перенес хорошо.

"Для медведя соорудили искусственную берлогу, где Гром впервые смог спокойно выспаться. С приходом зимы этого года Гром снова погрузился в спячку, а весной проснулся полным сил", - добавила Акулова.

Два года назад Грома привезли в центр воспроизводства редких животных Московского зоопарка из-под Луганска. Из города Кременная, где он прожил 10 лет на базе одного из местных заводов. Тощего, больного и с расшатанной психикой. Разрывы снарядов, грохот бомбежек и выстрелов медведя сильно пугали. Когда его увидели ветеринары, диагноз был очевиден - у эвакуированного косолапого серьезный стресс. Впрочем, все это уже в прошлом. Сегодня шерсть лоснится. Глаза блестят. Жизненный тонус вернулся. Через несколько месяцев уже упитанный мишка начнет готовиться к новому сезону сна и отдыха. Но уже в вольере с постоянной пропиской.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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