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Кремль опроверг наличие каких-либо договоренностей с Дуровым

13:12
  • пятница
  • 30 августа 2024

Глава государства с ним никогда не встречался

Президент России Владимир Путин никогда не встречался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что "никаких переговоров с Кремлем у Дурова не было, а то, что он посещал Россию, он – гражданин России, он свободно передвигается".

При этом Песков также отметил, что "между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин и создатель Telegram Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку, хотя и ходили соответствующие слухи.

При этом российская сторона подтверждает готовность оказывать правовую помощь Дурову, поскольку он остается гражданином России. Однако загвоздка в том, что у него имеется и французский паспорт — в глазах официального Парижа он прежде всего гражданин Франции, а наличие у него других гражданств второстепенно.

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