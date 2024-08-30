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Песков оценил признание Монголией МУС накануне визита Путина

13:41
  • пятница
  • 30 августа 2024

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России

В администрации президента России не беспокоятся в связи с тем, что Монголия решила примкнуть к Римскому статуту, признающему Международный уголовный суд (МУС). Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подчеркнул, что "у нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", поэтому "нет переживаний" из-за решения монгольских властей по Римскому статуту.

Что касается ордера на арест президента России, выданного МУС, Песков, комментируя обсуждение с властями Монголии этой темы накануне визита в страну Владимира Путина, назвал разумеющимся тот факт, что "все аспекты визита тщательно готовились", сообщает "Интерфакс".

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После этого Минюст ФРГ заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что это было бы равносильно объявлению войны.

В Кремле напоминали, что Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда. Песков подчеркивал, что "мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете", но для России эти решения ничтожны.

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