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В МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в Москве

13:57
  • пятница
  • 30 августа 2024

Людей просят быть осторожными

В связи с прогнозом синоптиков, что в предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, ожидается аномально теплая погода до 31 градуса тепла по Цельсию, на официальном сайте МЧС России появилось экстренное предупреждение, в котором рекомендовало быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Сегодня, москвичи и гости столицы, а также жители Подмосковья тоже смогут почувствовать всю прелесть уходящего лета. По словам синоптика, ожидается необычайно теплая погода до 25-27 градусов - в мегаполисе, плюс 24-29 - в районах Московской области.

Между тем ученые предупреждают, что радоваться потеплению климата и аномально теплым денькам в сентябре не стоит. Если оценивать погодную статистику с 2015 года, Земля, напротив, охлаждается — метеорологи говорят о том, что на глобальном уровне мы вступаем в похолодание, поскольку тепла от небесного светила наша планета получает меньше.

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