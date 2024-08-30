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Экс-футболиста "Локомотива" объявили в розыск

13:56
  • пятница
  • 30 августа 2024

Заведено дело за призывы к терроризму

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего полузащитника московского "Локомотива" Александра Алиева.

Расследование идет по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Футболиста объявили в розыск.

По данным следствия, Алиев разместил в соцсетях видео, в котором публично призвал к осуществлению террористической деятельности в Курской области. СМИ утверждают, что спортсмен призвал убивать мирных курян, при том, что в области до сих пор проживают его мама и бабушка по отцовской линии. Мать Алиева уже заявила, что не общается с сыном, передает telegram-канал SHOT.

Алиев родился в Хабаровске, его отец - военный летчик. В 2010 году играл за московский "Локомотив". С 2008 по 2012 годы он выступал за сборную Украины. В 2014-15 годы - за махачкалинский "Анжи".

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