"Что посеешь, то и пожнешь": таролог раскрыла судьбу Павла Дурова

Ключи от Telegram не отдаст, но и в тюрьму, скорее всего, не сядет

Арест Павла Дурова грозит Telegram катастрофой. Как выяснило издание Financial Times, у компании очень большой убыток. Из-за претензий французских правоохранителей оказались под угрозой и планы Telegram на проведение IPO. Опасения аналитиков вызывает даже сам факт работы мессенджера без его основателя — выращенная Дуровым команда вряд ли сможет управлять платформой без него.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию. Но, как известно, беда не приходит одна. Павлу Дурову может грозить ещё одно уголовное дело. Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram, подала против него иск в Швейцарии. Женщина утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей. Причем сделал это не один раз. Иск был подан через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по словам Болгар, перестал выплачивать ей алименты в размере 150000 евро в месяц.

Именно в проблемах в семейной жизни следует искать причину всех остальных неурядиц в жизни Павла Дурова, считает наставник тарологов и системный расстановщик Анна Калоева. По просьбе "ТВ Центра" она сделала расклад на судьбу основателя Telegram и пришла к неутешительным выводам.

По словам таролога, даже в самой дате рождения Павла Дурова встречаются арканы, которые напрямую указывают на важность соблюдения законов разного уровня.

"В дате рождения Дурова присутствует аркан Страшного Суда, а это аркан родовой, кармический, семейный. И этот аркан находится у него в непростых, напряженных позициях. Это говорит о том, что несоблюдение семейных ценностей, целостности семьи несет очень конкретные последствия. Присутствует аркан Справедливости, это тоже кармический аркан, именно под этим арканом проходит текущий год. Аркан говорит: что посеешь, то и пожнешь. Бумерангом все возвращается моментально", — говорит Калоева.

Согласно раскладу, объясняет таролог, Дурову реальный срок не грозит, а отбиться от претензий французских правоохранителей ему удастся во многом с помощью своих адвокатов и денег. Пойдет ли Дуров на сделку с Францией и отдаст спецслужбам ключи от Telegram? Вряд ли, говорят карты. Не исключено, что история с задержанием даже пойдет Дурову на пользу.

Куда сложнее, говорит Анна Калоева, ситуация с претензиями предполагаемой матери детей Павла Дурова – Ирины Болгар.

"Здесь Девятка Мячей и Паж Пентаклей. Девятка мечевая нам показывает иногда и заключение, в том числе лишение свободы. Конечно, я больше склоняюсь к тому, что вряд ли это будет заключение в прямом смысле слова. Это, скорее, будет опять-таки история, когда придется в первую очередь на психоэмоциональном уровне для себя многое понять и принять. Потому что Паж Пентаклей - это детский аркан, это детская фигура, которая во многом нам показывает важность обращения с детьми, как со своими потомками, как с теми зернышками, которые от нас, грубо говоря, продолжают эту жизнь. И увидеть эту ценность детей, для себя ее признать, признать свое отцовство, вот в этом очень и очень непростая задача для Павла", — говорит Анна Калоева.

Здесь, скорее, штука в том, что вся ситуация с Telegram — это, скорее, последствия того, как Павел обращается с собственными детьми.

И если миллиардеру удастся решить проблемы в семье, продолжает таролог, если он осознает свою отцовскую обязанность и начнет более активно участвовать в жизни детей, то очень многие претензии в рабочей сфере отпадут.

"На детях очень многое у Дурова завязано, очень многое. Просто нельзя ценностями семейными разбрасываться. Аркан Башни нам часто говорит о подрыве репутации, потере лица. На самом деле ключевая тема для Павла — эта тема именно детей и семейства. Признание детей и налаживание связей с ними принесет ему психологическую зрелость и многие блага в жизни", — подытожила Калоева.

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