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Индия опровергла согласие провести второй саммит по Украине

14:18
  • пятница
  • 30 августа 2024

По словам источников, такое предложение сделал президент Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не давал согласия на проведение второго мирного саммита по Украине, который предложил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский признал, что хочет участия России в саммите по Украине

Как сообщает в пятницу, 30 августа, Bloomberg, Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию до выборов в США, которые запланированы на ноябрь.

Однако, по словам источников агентства, Индия скептически относится к подобным инициативам, поскольку они исключают Россию из процесса урегулирования, а на нелогичность поисков выхода из конфликта без одного из его участников уже не раз указывали.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что только мечтатели на Западе могут рассчитывать, что Россия "клюнет" на так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Очередной саммит по Украине он назвал "в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку".

При этом Зеленский допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, невзирая на собственный запрет. Говоря о подготовке второго "саммита мира", украинский политик отметил, что Киев будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле.

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