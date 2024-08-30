Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 30 августа

ВСУ за сутки потеряли 380 военнослужащих

ВС России за минувшие сутки отразили пять атак украинских штурмовиков возле Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного в Курской области.

Также сорваны попытки проведения атак противника в направлении Малой Локни, Пушкарного и Русской Конопельки, сообщили в Минобороны России.

Авиация и артиллерия нанесли удары по шести бригадам ВСУ возле 16 населенных пунктов Курской области. ВС России ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в Сумской области.

ВС России продолжают выявлять и уничтожать диверсионные группы противника.

За сутки украинская армия на курском направлении потеряла более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. С 6 августа - более 7800 военнослужащих и 977 единиц военной техники, в том числе 75 танков.

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