Телефон Порошиной оказался у мужчины: на звонок ответил Бойко?

Ходят слухи, что артисты стали еще ближе

Несколько месяцев назад СМИ облетели фотографии Марии Порошиной, которая появилась на публике с кольцом, похожим на обручальное. Немедленно поползли слухи, что актриса вышла замуж за своего давнего партнера Ярослава Бойко. Поговаривают, что сын актрисы как раз от него.

Дальше - больше. Недавно журналисты захотели связаться с Марией, однако вместо нее трубку поднял загадочный мужчина. Он не представился, однако ясно дал понять, что является агентом Порошиной. Издание Prozvezd.info, чем корреспондент и общался с мужчиной, теперь предполагает, что собеседником был Ярослав Бойко, "только чуть постарше".

Впрочем, не секрет, что во многих фильмах актера переозвучивали. Например, режиссер Сергей Соловьев переозвучил Бойко в фильме "Каренина", где тот играл Вронского.

"Вронский – этакий жеребец. И мне нужен был актер- жеребец, а такой у нас один – Бойко", - объяснял свое решение мэтр.

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