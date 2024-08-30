Глава Минфина спрогнозировал уровень дефицита бюджета

Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали

Дефицит российского федерального бюджета по итогам 2024 года ожидается на уровне 1,1% ВВП, а рост ВВП ожидается на уровне 3,9%. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Как подчеркнул глава Минфина в интервью телеканалу "Россия 24", исполнение бюджета превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам.

За первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, растут инвестиции — порядка 8%, увеличиваются и реальные располагаемые доходы населения. При этом бюджет исполняет все обязательства перед гражданами, по поддержке экономики и Вооруженных сил, отметил Силуанов.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что поступления налоговых доходов в бюджетную систему России в первом полугодии 2024 года выросли на 31%, до 26,9 триллиона рублей.

Международный валютный фонд отмечал, что в 2024 году экономика России будет расти быстрее, чем экономики развитых стран. Наша страна уже опережает прогнозируемые темпы роста для США, Великобритании, Германии и Франции, поскольку западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram