Борисовская плотина в ЮАО будет отреставрирована

"Мосводосток" уже разрабатывает проектно-сметную документацию

В Южном округе Москвы будут проведены работы по реконструкции Борисовской плотины – одного из самых старинных гидротехнических сооружений Европы. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал депутат Московской городской думы Степан Орлов.

Получен официальный ответ на обращение от заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова с положительным решением вопроса о реконструкции плотины. ГУП "Мосводосток" уже разрабатывает проектно-сметную документацию для выполнения работ по бережной реставрации плотины. Проект предусматривает основательный ремонт водопропускных сооружений, полное восстановление белокаменной кладки тела 400-летней плотины, необходимую планировку и укрепление откосов. Сроки работ будут определены в 2025 году – после проведения положенной госэкспертизы документации.

Параллельно с этим проходит комплексный анализ еще двух важных гидротехнических сооружений округа – Царицынской и Шипиловской плотин.

Эксперты оценивают их прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность. А затем, после детальной оценки их технического состояния, планируется уточнить виды работ для каждого объекта. Начала основательного, масштабного благоустройства всего каскада прудов Орехово-Борисово удалось добиться благодаря неравнодушным жителям, которые дорожат бесценными памятниками истории. Напомню, что на днях в Орехово-Борисово Северном и Южном были установлены тематические стенды, посвященные истории этих земель, в том числе и Борисовской плотине.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новый шестиполосный автомобильный мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, а также обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в направлении северо-запада.

В пойме реки Котловка продолжается благоустройство спортивного кластера. Результат выполненных работ проверил Сергей Собянин. Юго-Запад столицы в последние годы преображается благодаря программе "Мой район". Здесь благоустраивают общественные пространства, ремонтируют дороги, проводят комплексную реконструкцию медицинских учреждений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram