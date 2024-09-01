Штрафы, квоты, сверхурочные: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Первый месяц осени богат на перемены

С 1 сентября в России вступят в силу несколько важных нововведений. В школах появятся новые предметы, на дорогах – новые штрафы, а у трудящихся – возможность заработать больше. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Изменения в образовании

С нового учебного года станут обязательными уроки труда для 5-9 классов)и изменит свое название предмет ОБЖ – теперь это "Основы безопасности и защиты Родины". Появится предмет "Семьеведение" в формате бесед, на которые выделят 34 учебных часа в год.

Школьникам теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами в учебное время, даже в образовательных целях. На переменах телефоном пользоваться можно.

Также в новом учебном году снизится количество контрольных работ, теперь их должно быть не более 10% учебного времени.

С 1 сентября школы, детские сады колледжи, техникумы и вузы обязаны вывешивать государственный флаг на здании. Флаг должен быть на всех образовательных организациях независимо от формы собственности.

Россиян, проживающих за рубежом и одержавших победу в международных школьных олимпиадах в составе сборных иностранных государств, примут в российские вузы без экзаменов. Сейчас такое право есть у членов российских сборных, участвующих в международных олимпиадах.

Дольщики и жилье

С 11 сентября россияне смогут самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге. Для этого нужно подать заявление в банк-залогодержатель, срок рассмотрения – 10 дней. Цена продажи не может быть установлена ниже остатка задолженности по ипотеке.

С 1 сентября заработают поправки, которые ограничивают ответственность застройщиков перед дольщиками. Так, в частности, уменьшится размер штрафов для застройщиков - 5% вместо 50%, как было ранее.

Также будет сокращен минимальный гарантийный срок, в течение которого застройщик отвечает за сданный объект – с пяти до трех лет. Сократится и размер неустойки за несвоевременное устранение застройщиком недостатков в сданном доме.

С 1 сентября жильцы многоэтажек смогут ускорить капитальный ремонт. Собрание собственников смогут инициировать техническое обследование дома за свой счет, чтобы внести изменения в программу или скорректировать срок.

Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний. Так, учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию, пока их не исключат из реестра дисквалифицированных лиц. Помимо этого, у учредителей УК не должно быть неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления, а также средние, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ужесточение выдачи кредитов

С первого дня сентября будет ограничена выдача ипотека с плавающей процентной ставкой. Отказ придет, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат по региону.

Новые штрафы для водителей

С 1 сентября в России вступают в силу поправки, запрещающие высаживать из транспорта за безбилетный проезд инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Заработают новые правила по установке камер. Теперь фотокомплексы нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы водители не получали штрафы за одно и то же нарушение с нескольких камер. Знаки 6.22 "Фотовидеофиксация" будут устанавливаться не менее, чем за 100 метров до зоны контроля камерой в населенных пунктах, и за 150-300 метров на загородных трассах.

Вступает в силу приказ Минздрава с обновленным составом автомобильной аптечки. Теперь в комплекте, помимо всего прочего, должно быть спасательное изотермическое покрывало, блокнот и карандаш, нелатексные эластичные бинты и две пары ножниц. При этом штрафа за отсутствие аптечки в автомобиле в настоящий момент не предусмотрено.

С 1 сентября также увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным участкам дорог. В каждом регионе установлены собственные нормы.

Также в ГАИ напомнили, что в сентябре завершается действие сезонного запрета на применение шипованных шин.

Табак и безалкогольное пиво

1 сентября вступают в силу новые требования к продаже табачной продукции, в том числе на жидкости для вейпов, табак для кальяна и другую продукцию, содержащую никотин. Теперь продавцы не смогут продавать товары по цене ниже установленной.

Также вводится обязательная маркировка безалкогольного пива. Регистрацию в в системе "Честный знак" необходимо осуществить в течение семи дней.

Квоты для инвалидов

С 1 сентября работодателям, у которых численность сотрудников превышает 35 человек (раньше – более 100 сотрудников), устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности трудящихся.

Условия оплаты сверхурочной работы

Сверхурочные работы начнут оплачивать исходя из полной зарплаты с различными премиями и надбавками. Раньше учитывался только оклад. Стоит напомнить, что сверхурочной считается только работа, которую выполняют по инициативе работодателя, а не работника.

Страховки для таксистов

Таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами и перевозчиками (ОСГОП). Раньше они отвечали в рамках ОСАГО. Теперь такси фактически приравняли к общественному транспорту.

Дополнительный страховой полис позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до двух миллионов рублей, за причинение вреда имуществу пассажира - не менее 23 тысяч рублей на человека. ОСГОП необходимо оформить до 31 октября 2024 года. Если этого не сделать, то разрешение на работу в такси могут приостановить, а через месяц - аннулировать.

Запрет на экспорт бензина

1 сентября продлевается эмбарго на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Такое решение приняло правительство России для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Защита туристов

Организованным туристам теперь должны выписывать электронные путевки, а опасные маршруты и отдых на природе будут строже контролировать. Меры призваны защитить потребителей от недобросовестных компаний.

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