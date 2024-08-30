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Депутат Госдумы Николай Валуев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

14:52
  • пятница
  • 30 августа 2024

Бывший спортсмен поддержал будущих защитников страны

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев отметил высокий технологичный уровень организации пункта отбора на военную службу по контракту. По его словам, "быстро, удобно для людей". Также Валуев поблагодарил будущих защитников и пожелал им сберечь жизни и вернуться домой.

"Мне отрадно видеть, что люди по зову сердца приходят сюда... Всем мирного неба над головой. Победа будет за нами", - уверенно заявил Николай Валуев.

Напомним, что Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru. Кроме того дополнительную консультацию можно получить по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетили певица Ирина Дубцова, скрипач Петр Лундстрем, солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков.

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Николай Валуев посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Николай Валуев посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
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