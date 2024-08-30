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Молдавия пообещала не закрывать православную церковь по примеру Украины

15:34
  • пятница
  • 30 августа 2024

В отсутствии таких планов заверила Майя Санду

Власти Молдавии не намерены закрывать православную церковь по примеру Украины. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду.
Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Политик опровергла заявление депутата от Партии действия и солидарности Василе Шоймару, который объявил о планах властей осенью ликвидировать Православную церковь Молдавии (ПЦМ).

После гневной реакции оппозиционных партий и общественности в правящей партии заверили, что Шоймару высказал сугубо личное мнение, а в действительности у властей Молдавии таких планов нет, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол заявил, что киевский режим пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь.

При этом Евросоюз хотя и признал запрет на Украине УПЦ принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", но потребовал соблюдать свободу вероисповедания и убеждений.

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