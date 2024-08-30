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В Госдуме рассказали, как Россия ответит ЕС на снятие ограничений на удары ВСУ

15:15
  • пятница
  • 30 августа 2024

В ЕС обсуждают разрешение ВСУ бить европейским оружием вглубь России

Россия ответит жестко и асимметрично в случае снятия Евросоюзом ограничений на удары европейским оружием. Такое заявление сделал в пятницу, 30 августа, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
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Как подчеркнул парламентарий, не вдаваясь в детали, ответ будет дан "такой, что они почувствуют сразу", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Словакия выступила против снятия ограничений на удары украинской армии по территории России вооружениями, которые передают киевскому режиму европейские государства. В итоге главы МИД членов ЕС не смогли выработать единый компромиссный подход.

При этом руководитель европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель призвал выделить Украине средства ПВО и отменить все ограничения на использование западного оружия, а также поддержал атаку ВСУ на Курскую область и назвал ее "стратегическим мужеством".

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