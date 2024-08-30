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Русские войска в зоне СВО освободили за неделю около десятка населенных пунктов

15:39
  • пятница
  • 30 августа 2024

Общие потери ВСУ превысили 12 тысяч боевиков

Населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики освобожден решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск. А группировка ВС России "Центр" освободила в ДНР Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, в течение минувшей недели также освобождены Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. В период с 24 по 30 августа российские войска нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами. Поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных вооружений.

В Минобороны добавили, что силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих. Общие потери ВСУ в зоне СВО превысили 12 тысяч военнослужащих.

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