Ефремов показал фото с Шурыгиной в странном виде: свадьба?

Ходят слухи, что актер женился

В Сети ходят слухи, что популярный актер, сын Михаила Ефремова Никита женился на художнице Татьянеу Шурыгиной. Судачат, что на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал фотографию как раз с этого знаменательного события. В Сети комментаторы весьма неоднозначно отнеслись к выбору нарядов, впрочем, знающие люди утверждают, что как раз такого и стоило ожидать от любительницы эпатажа и самобытности Шурыгиной.

Если Никита и Татьяна действительно оформили отношения, то для актера этот брак станет вторым. В первый раз он женился в августе 2014 года. Его избранницей стала актриса Яна Гладких. Влюбленные отметили свадьбу в Грузии. Однако долго этот брак не продержался. Буквально через год Ефремов и Гладких развелись.

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