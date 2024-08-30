Суд отказался закрывать процесс по делу Блиновской

"Королева марафонов" не заплатила налоги более чем на 900 миллионов рублей

Ходатайство защиты блогера Елены Блиновской, обвиняемой в особо крупном уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме отклонено. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказали в Савеловском суде Москвы.

Причина, по которой суд отказался закрывать процесс, не уточняется. Известно, что сотрудников средств массовой информации уже пустили в зал судебных заседаний, где начнется слушание дела, сообщает РИА Новости.

Ранее юрист Иван Морозов заявил, что после погашения части задолженности "королевы марафонов" общая сумма основного долга сократилась до 677 миллионов рублей. Первоначально Блиновской вменили неуплату налогов более чем на 900 миллионов рублей.

Раскошелиться пришлось еще одной известной интернет-персоне. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которой вменялось уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, заявила, что выплатила более 800 миллионов рублей в пользу государства в виде налогов. После этого она назвала себя амбассадором Федеральной налоговой службы.

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