Бакальчук третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ее капитал составляет 5,5 миллиарда долларов

Основательница и совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России.

По данным Forbes, ее состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Скандал с Wildberries и предстоящий раздел имущества с мужем немного пошатнули ее позиции, однако в этом году Бакальчук все же уверено занимает первое место.

Второе место досталось частному инвестору Татьяне Литвиненко (2,45 миллиарда долларов). На третьем месте расположилась Варвара Скоч (2,2 миллиарда долларов).

Также в топ-10 богатейших женщин России вошли Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов), Наталья Луценко (1,25 миллиарда долларов), Людмила Коган (один миллиард долларов), Виктория Михельсон (один миллиард долларов), Екатерина Федун (один миллиард долларов), Евгения Гурьева (900 миллионов долларов) и Марина Седых (850 миллионов долларов).

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