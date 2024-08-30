Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Германии

Спасатели не могут проникнуть на территорию

Два человека получили тяжелые травмы в результате ЧП на оборонном предприятии в городе Тросдорф на западе ФРГ. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых веществ компании Diehl Defence, сообщила газета Bild.

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30. Здание получило сильные повреждения. Пока пожарные не могут пробраться внутрь для тушения. На место прибыла полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. Следствие пока считает, что речь идет о производственной аварии.

Машиностроительный концерн Diehl, в который входит Diehl Defence, производит ЗРК IRIS-T, различные боеприпасы и системы обнаружения и связи. Все это вооружение поставляется, в частности, Украине. В мае авария случилась на предприятии Diehl Metal Applications в Берлине , которое также входит в группу.

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