ВСУ стянули большое количество военных и техники на купянский участок фронта

Продолжаются тяжелые бои

Большое количество военных и техники сосредоточили Вооруженные силы Украины на купянском участке фронта. Здесь продолжаются тяжелые бои, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев напомнил, что российским войскам удалось освободить еще один населенный пункт в Харьковской области. Под контроль ВС России перешла Синьковка, штурмовые группы продвигаются дальше, передает ТАСС.

Минобороны России ранее официально подтвердило освобождение поселка Синьковка на купянском направлении подразделениями группировки войск "Запад". Также на этой неделе была освобождена Стельмаховка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram