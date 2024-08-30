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Было не до бухгалтерии: Елена Блиновская в суде частично признала вину

16:46
  • пятница
  • 30 августа 2024

По словам "королевы марафонов", она была занята ребенком

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Об этом она сама заявила в ходе заседания суда в пятницу.
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При этом вину в отмывании денег Блиновская не признала.

По словам "королевы марафонов", она не следила за налогами, поскольку бухгалтерия ее "интересовала в последний момент", пишет РИА Новости. Блиновская рассказала, что в 2019 году родила и все время была занята ребенком и саморазвитием, а бухгалтерией занималась ее команда.

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

По данным следствия, "королева марафонов" при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. На сегодняшний день она погасила часть задолженности.
 

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