ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нафтогаз" опроверг информацию о прекращении транзита российской нефти

17:09
  • пятница
  • 30 августа 2024

Ранее Киев заявлял об остановке работы нефтепровода "Дружба"

Транзит российской нефти через территорию Украины не прекратится с 1 января 2025 года. Появившиеся ранее слухи категорические опроверг в интервью агентству Bloomberg глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Юшков прокомментировал разбирательство с "Нафтогазом"
Миллер пригрозил "Нафтогазу" санкциями

По словам Чернышова, Киев продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти. В то же время, Украина намерена любыми способами способствовать диверсификации поставок в страны Восточной Европы, чтобы те смогли отказаться от закупок топлива у России.

Руководитель "Нафтогаза" прокомментировал высказывание главы офиса президента Украины. Михаил Подоляк ранее заявил, что с 1 января 2025 года нефтепровод "Дружба". По которому получают нефть Венгрия, Словакия и Чехия, прекращает работу.

"Нафтогаз" владеет 100% акций компании "Укртранснафта", которая обеспечивает транзит нефти через украинскую территорию, в том числе по трубопроводу "Дружба". В рамках контракта с российской "Транснефтью" Киев обязан продолжать транзит нефти в Европу до 1 января 2030 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.