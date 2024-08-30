"Нафтогаз" опроверг информацию о прекращении транзита российской нефти

Ранее Киев заявлял об остановке работы нефтепровода "Дружба"

Транзит российской нефти через территорию Украины не прекратится с 1 января 2025 года. Появившиеся ранее слухи категорические опроверг в интервью агентству Bloomberg глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

По словам Чернышова, Киев продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти. В то же время, Украина намерена любыми способами способствовать диверсификации поставок в страны Восточной Европы, чтобы те смогли отказаться от закупок топлива у России.

Руководитель "Нафтогаза" прокомментировал высказывание главы офиса президента Украины. Михаил Подоляк ранее заявил, что с 1 января 2025 года нефтепровод "Дружба". По которому получают нефть Венгрия, Словакия и Чехия, прекращает работу.

"Нафтогаз" владеет 100% акций компании "Укртранснафта", которая обеспечивает транзит нефти через украинскую территорию, в том числе по трубопроводу "Дружба". В рамках контракта с российской "Транснефтью" Киев обязан продолжать транзит нефти в Европу до 1 января 2030 года.

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