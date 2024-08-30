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Минюст внес в реестр иноагентов основателя "Медузы"*

17:33
  • пятница
  • 30 августа 2024

Также в список попала НКО "Гражданская инициатива"

Основатель признанного иностранным агентом издания "Медуза"* Галина Тимченко** также внесена в реестр иноагентов. Обновленный список опубликован на сайте Минюста. Ведомство сообщает, что в перечень также добавлено имя юриста Елены Лукьяновой**.

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В сообщении Минюста поясняется, что и Лукьянова, и Тимченко принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и выступали против специальной военной операции на Украине. Тимченко, вдобавок - соучредитель и гендиректор интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов и перечень нежелательных организаций.

Распространением недостоверной информации отметилась также автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"*. Она включена в реестр иностранных агентов – так же, как и объединение "Коалиция Новосибирск 2020"*.

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*Юридическое лицо, исполняющее функции иноагента

**Физическое лицо, исполняющее функции иноагента

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