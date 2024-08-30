Собянин рассказал, каким будет поезд для ВСМ "Москва — Санкт-Петербург"

Подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Сегодня в Москве был подписан договор на поставку 41-го высокоскоростного электропоезда "Белый кречет". Церемония, в которой приняли участие мэр Сергей Собянин, вице-премьер Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров, состоялась на площадке выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Новые составы будут перевозить пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", а в их создании примут участие только отечественные предприятия.

Профиль нового поезда под стать названию — "Белый кречет". Одна из самых быстрых птиц в мире. Аэродинамическая форма головного вагона состава позволяет сказать, что эта "птичка" будет летать между двумя столицами очень быстро. Макет выполнен в масштабе 1:1 и полностью отражает пространство и габариты. Но главное скрыто от обывательского глаза.

"Это принципиально новый уровень технологий. Совершенно другие решения по тяговому оборудованию. Причём, самое главное, это всё будет российское", - говорит Михаил Бойко, сотрудник завода-изготовителя высокоскоростных электропоездов "Уральские локомотивы".

У высокоскоростного поезда будет 8 вагонов. 4 класса для пассажиров: помимо первого, это еще бизнес, комфорт и эконом. 454 пассажирских места. Эргономика, удобство. Основные проектные решения разработаны в столице, сообщил Сергей Собянин, осматривая макет головного вагона российского поезда "Белый кречет". Кабина машиниста пока носит концептуальный характер. Машинист ведет поезд по приборам управления.

Протяженность ВСМ - 679 километров. Благодаря ее запуску станут ближе друг к другу крупные города и экономические центры с населением порядка 40 миллионов человек.

"Спасибо огромное президенту Российской Федерации за решение по созданию этого уникального проекта, спасибо правительству Российской Федерации. Все решения приняты, постановления подписаны, концессионное соглашение подписан сегодня, конечно, важнейший документ по созданию подвижного состава. В ближайшие дни будет подписан и договор подряда на строительные работы. Особенно приятно видеть на выставке этот будущий поезд, потому что в Москве создана целая линейка подвижного состава пассажирского - это электробусы и трамваи, поезда МЦД и даже электротрамваи водного передвижения. И вот сегодня еще уникальный проект, который, я уверен, завершится успехом, уже действительно будет вклад в развитие транспортного машиностроения. И, конечно, большой подарок для пассажиров", - говорит Сергей Собянин.

"Белый кречет" - это принципиально новый уровень железнодорожного подвижного состава. Развивая максимальную скорость до 400 км в час, можно будет добраться из Москвы до Санкт-Петербурга чуть больше чем за 2 часа. Сейчас четыре. До Твери - за 39 минут. Из Северной столицы до Великого Новгорода – 29 минут, а из Зеленограда до Первопрестольной - за каких-то 14 минут.

"Мы не просто реализуем этот проект, мы дадим ход новым технологиям в перспективе развития нашего отечественного машиностроения и мы приобретаем норвые компетенции на уровне мировых трендов", - говорит Виталий Савельев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

"Более 100 предприятий вовлечены в технологическую цепочку, практически весь поезд разобран на составляющие и каждый элемент отдан нашим российским производителям", - говорит Олег Белозёров, генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД".

Сегодня был подписан договор на поставку 41 высокоскоростного электропоезда "Белый кречет" между производителем, лизинговой компанией и компанией - концессионером. А после поезд открыли для свободного посещения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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