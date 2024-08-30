Блиновская заявила, что схему дробления бизнеса предложили ее сотрудники

"Королева марафонов" частично признала вину

Скандально известная блогер Елена Блиновская в ходе начавшегося сегодня в Савеловском суде Москвы судебного процесса признала вину в уклонении от уплаты налогов. Дело рассматривается по существу.

Сумма долгов, по данным следствия, превысила 900 миллионов рублей. Другие обвинения, среди которых — легализации денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств, подсудимая отвергла. Кроме того, Блиновская в суде заявила, что схему дробления бизнеса предложили ее сотрудники.

Блиновская, которая получила известность в сети как "королева марафонов по исполнению желаний", была задержана в апреле прошлого года при попытке покинуть страну. Сначала находилась под домашним арестом, но затем из-за нарушения его условий была отправлена в СИЗО.

Сегодня защита Блиновской просила рассматривать дело в закрытом режиме. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. Следующее заседание пройдет 12 сентября.



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