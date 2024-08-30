Российские войска продвинулись за Работино

Отступающие украинские войска затапливают шахты в Донбассе. ВСУ применяют практику немецких фашистов, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как сообщил Рогов агентству РИА Новости, украинские боевики сами публично заявляют о своих преступлениях. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс.

По данным Рогова, российские войска продолжают идти вперед в Запорожской области. ВС России продвинулись восточнее и севернее села Работино, которое было полностью освобождено подразделениями группировки "Днепр" в середине мая. Сейчас на линии фронта идет контрбатарейная борьба, стрелковый ближний бой, используются ударные дроны и РСЗО, привлечена фронтовая авиация. В результате противник вынужден оттягивать силы.

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