НАТО прибегает к подобным методам и в других странах

Украина использует автомобильные дороги вместо авиабаз для приема поставленных странами Запада истребителей F-16. Об этом рассказал в эфире французского телеканала LCI бывший военный летчик Ксавье Тительман. Его слова подтвердила показанная телеканалом видеозапись одного из таких участков.

По словам экс-пилота, на некоторых украинских автодорогах демонтированы центральные разделители и отремонтирован асфальт. Использование таких посадочных полос необходимо для того, чтобы, помимо прочего, снизить риск поражения самолетов со стороны российских средств ПВО, заявил бывший летчик.

Приглашенные эксперты отметили, что ранее НАТО прибегала к подобным методам в других странах. В то же время, отмечается, что взлеты с дорог сопряжены с большими рисками, нежели взлеты с подготовленных для работы с такими самолетами полос. Ранее генштаб ВСУ подтвердил потерю истребителя F-16. ВСУ скрывают обстоятельства уничтожения самолета. Предполагают, что F-16 сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки.

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