ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина приспособила автодороги вместо авиабаз для приема F-16

19:02
  • пятница
  • 30 августа 2024

НАТО прибегает к подобным методам и в других странах

Украина использует автомобильные дороги вместо авиабаз для приема поставленных странами Запада истребителей F-16. Об этом рассказал в эфире французского телеканала LCI бывший военный летчик Ксавье Тительман. Его слова подтвердила показанная телеканалом видеозапись одного из таких участков.

WP: крушение F-16 стало серьезным ударом по Украине
Стали известны подробности потери Украиной первого F-16

По словам экс-пилота, на некоторых украинских автодорогах демонтированы центральные разделители и отремонтирован асфальт. Использование таких посадочных полос необходимо для того, чтобы, помимо прочего, снизить риск поражения самолетов со стороны российских средств ПВО, заявил бывший летчик.

Приглашенные эксперты отметили, что ранее НАТО прибегала к подобным методам в других странах. В то же время, отмечается, что взлеты с дорог сопряжены с большими рисками, нежели взлеты с подготовленных для работы с такими самолетами полос. Ранее генштаб ВСУ подтвердил потерю истребителя F-16.  ВСУ скрывают обстоятельства уничтожения самолета. Предполагают, что F-16 сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель F-16 размещен на авиабазе
Истребитель F-16 размещен на авиабазе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.