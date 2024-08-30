Польша отказалась обучать солдат ВСУ на своей территории

Также польские военные не будут сбивать российские ракеты и дроны

Украинские военные не будут проходить обучение на польской территории. С таким заявлением выступил заместитель главы польского Минобороны Павел Залевский. Основной причиной отказа Варшавы замминистра назвал высокую стоимость проекта, его длительность и организацию.

При этом Залевский подчеркнул, что Польша выступает за продолжение обучения украинцев на территории Евросоюза. В Варшаве считают, что это самое эффективное решение, и не ожидают каких-либо изменений в этом вопросе.

Кроме того, польский замминистра отметил, что силы и средства, расположенные на территории Польши, не будут сбивать российские беспилотники и ракеты. Залевский убежден, что такая поддержка со стороны польской авиации не требуется: Киеву должно быть достаточно радикального усиления Западом украинской ПВО, передает ТАСС.

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