Зеленский сменил командующего Воздушными силами ВСУ после потери F-16

Официально причина отставки Николая Олещука не называется

Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Указ о его увольнении опубликован на сайте президента Украины.

Причина отставки не указывается.

Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Украины назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Увольнение Олещука произошла на фоне потери первого переданного Украине истребителя F-16. Это произошло еще 26 августа. Управлявший истребителем летчик Алексей Месь погиб.

Накануне потерю истребителя официально подтвердил Генштаб ВСУ. При этом, как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит своим же расчетом ПВО, а именно ракетой ЗРК Patriot. Это произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ, уверена депутат.

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