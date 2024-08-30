Зеленский сменил командующего Воздушными силами ВСУ после потери F-16

Официально причина отставки Николая Олещука не называется
Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Указ о его увольнении опубликован на сайте президента Украины.
Причина отставки не указывается.
Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Украины назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
Увольнение Олещука произошла на фоне потери первого переданного Украине истребителя F-16. Это произошло еще 26 августа. Управлявший истребителем летчик Алексей Месь погиб.
Накануне потерю истребителя официально подтвердил Генштаб ВСУ. При этом, как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит своим же расчетом ПВО, а именно ракетой ЗРК Patriot. Это произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ, уверена депутат.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram