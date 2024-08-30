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Стало известно имя нового командующего Воздушными силами ВСУ

20:36
  • пятница
  • 30 августа 2024

Прежний командующий Николай Олещук уволен со своей должности

На должность командующего Воздушными силами ВСУ заступит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Он будет временно исполнять эти обязанности. Прежний командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уволен со своей должности - соответствующий указ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на сайте офиса президента Украины, передает ТАСС.

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Решение последовало за скандалом с крушением переданного Западом Киеву истребителя F-16. Ранее Генштаб ВСУ, вслед за источниками в Вашингтоне, подтвердил появившуюся накануне информацию о крушении F-16. Истинную причину аварии в Киеве не называют. Одни источники говорят об ошибке пилота, другие - о "дружественном огне".

ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому, на котором базировался истребитель. Есть предположение, что самолет поднялся в воздух и сбивал российские дроны, когда его сбила украинская ПВО. По другой версии, F-16 уничтожила российская ракета.

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