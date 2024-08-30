МАК назвал предварительную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

Самолет разбился 12 июля

Промежуточный отчет о причинах крушения самолета SSJ-100 представил Межгосударственный авиационный комитет. Лайнер Sukhoi Superjet разбился в Подмосковье 12 июля.

В отчете МАК указано, что к аварии привели неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки. Экипаж заметил, что приборы ведут себя неправильно – это понятно по диалогу второго пилота с командиром воздушного судна. Также, по данным экспертов, в полете была превышена допустимая скорость. Пилоты пытались справиться с возникшей ситуацией, но им это не удалось.

Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково". Sukhoi Superjet рухнул в районе деревни Апраксино, находившиеся на борту три члена экипажа погибли, передает ТАСС.

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