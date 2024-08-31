ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Тихомирова

09:38
  • суббота
  • 31 августа 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества российских военных в ходе СВО. Сержант Андрей Тихомиров во время боевого дежурства обнаружил вражеские дроны, которые готовились атаковать наши позиции.

Представлены новые герои спецоперации
Минобороны представило новых героев спецоперации

Доложив командиру, он открыл прицельный огонь и уничтожил большую часть беспилотников. Оставшиеся ликвидировали другие бойцы. Потерь среди личного состава не допущено.

Василий Дюдюкин, командир роты отряда "Барс-16", несмотря на численное превосходство противника, на протяжении недели вместе с подчинёнными отражал массированные атаки ВСУ.

Боевики так и не смогли прорвать нашу оборону и захватить населённый пункт. Понеся большие потери, радикалы отступили, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.