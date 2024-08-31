В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Тихомирова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества российских военных в ходе СВО. Сержант Андрей Тихомиров во время боевого дежурства обнаружил вражеские дроны, которые готовились атаковать наши позиции.

Доложив командиру, он открыл прицельный огонь и уничтожил большую часть беспилотников. Оставшиеся ликвидировали другие бойцы. Потерь среди личного состава не допущено.

Василий Дюдюкин, командир роты отряда "Барс-16", несмотря на численное превосходство противника, на протяжении недели вместе с подчинёнными отражал массированные атаки ВСУ.

Боевики так и не смогли прорвать нашу оборону и захватить населённый пункт. Понеся большие потери, радикалы отступили, сообщает "ТВ Центр".

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