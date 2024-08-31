Все цели поражены

На курском направлении российские войска продолжают выбивать украинских террористов с нашей территории. Активно работает армейская авиация. Экипажи вертолётов Ка-52 атаковали живую силу и бронетехнику противника в приграничье. Удар "Аллигаторы" нанесли по целям ранее указанным нашей разведкой. Авианаводчик доложил - все вражеские объекты уничтожены.

Громят противника и расчёты гаубиц Д-30 группировки войск "Север". Артиллерийские подразделения слажены и поражают цели за несколько выстрелов, а потом быстро маскируют орудия, не давая радикалам обнаружить наши огневые позиции. В этот раз стрельба велась с 15-ти километров. ВСУ потеряли станцию РЭБ и несколько единиц натовской техники, сообщает "ТВ Центр".

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