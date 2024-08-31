4 украинских беспилотника сбиты ночью над территорией России

Никто не пострадал

Минувшей ночью средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника над территорией России. Два БПЛА уничтожено в Белгородской области и по одному – в Орловской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

Накануне вечером ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир". Пять человек погибли, более 40 получили ранения. Удары были нанесены по гражданским объектам и автотрассе.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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