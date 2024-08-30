Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб

Населенные пункты Белгородской области вновь стали целью атаки украинских военных. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки есть пострадавшие. По предварительным данным, ранения получили семь человек. Один мирный житель погиб: как написал Гладков в Telegram, снаряд попал прямо в легковой автомобиль.

Также в Белгороде зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома и в несколько коммерческих объектов. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят 2 частных дома. Губернатор лично выехал на место происшествия.

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