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Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

21:32
  • пятница
  • 30 августа 2024

Один мирный житель погиб

Населенные пункты Белгородской области вновь стали целью атаки украинских военных. Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

В результате атаки есть пострадавшие. По предварительным данным, ранения получили семь человек. Один мирный житель погиб: как написал Гладков в Telegram, снаряд попал прямо в легковой автомобиль.

Также в Белгороде зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома и в несколько коммерческих объектов. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят 2 частных дома. Губернатор лично выехал на место происшествия.

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