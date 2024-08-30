ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил таланты бойцов СВО

22:14
  • пятница
  • 30 августа 2024

Их способности можно применить на госслужбе

В рядах бойцов специальной военной операции на Украине много талантливых людей. Их таланты можно применить в том числе и на госслужбе. Президент России Владимир Путин высказал такое мнение на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Песков оценил признание Монголией МУС накануне визита Путина
Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина в гости в Александрию

Путин считает, что в первую очередь следует привлекать тех, кто готов применить свои навыки и знания, активно работая в рамках гражданских структур. Глава государства посоветовал руководителю региона брать таких людей к себе в команду.

Федорищев рассказал президенту о социальных лифтах для участников СВО. В частности, члены семей участников СВО с 1 октября смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Самарской области. Также ввели единовременную выплату за ранения, дополнительную материальную поддержку в размере 300 тысяч рублей семьям погибших, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.