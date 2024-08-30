Путин оценил таланты бойцов СВО

Их способности можно применить на госслужбе

В рядах бойцов специальной военной операции на Украине много талантливых людей. Их таланты можно применить в том числе и на госслужбе. Президент России Владимир Путин высказал такое мнение на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Путин считает, что в первую очередь следует привлекать тех, кто готов применить свои навыки и знания, активно работая в рамках гражданских структур. Глава государства посоветовал руководителю региона брать таких людей к себе в команду.

Федорищев рассказал президенту о социальных лифтах для участников СВО. В частности, члены семей участников СВО с 1 октября смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Самарской области. Также ввели единовременную выплату за ранения, дополнительную материальную поддержку в размере 300 тысяч рублей семьям погибших, передает ТАСС.

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