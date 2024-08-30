Число погибших в результате атаки на Белгородскую область увеличилось до пяти

Ранения получили 37 человек, среди них - шестеро детей

Пять человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района. Уточненные данные сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили 37 человек, среди них - шестеро детей.

"В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Он рассказал, что ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В Белгороде в результате атаки повреждены несколько домов и девять автомобилей. Данные о повреждениях уточняются.

Атака на Белгород и Белгородский район произошла в пятницу вечером. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру.

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