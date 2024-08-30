Он потерял доверие Запада

Владимир Зеленский живет в мире фантазий. Украина проиграла, для нее все кончено, но Зеленский не может с этим смириться. Тем временем его замена на посту украинского прета уже обсуждается публично, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Риттер подчеркнул, что Зеленский потерял доверие Запада. Глава киевского режима пошел на отчаянный шаг, рискнув напасть на Курскую область. Эта операция провалилась, все обернулось против него – в итоге Зеленский даже в худшем положении, чем был до этого.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако киевский режим отменил президентские выборы, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин отмечал, что легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями.

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