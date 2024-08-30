Американские военные действуют на Украине

Война США с Россией перешла в горячую фазу. Этому способствовало присутствие американских военных на Украине, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

Профессор подчеркнул в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что речь идет не только о деньгах и оружии, которые США выделяют Украине. Дело в том, что американский персонал находится на месте конфликта. Граждане США не обязательно носят американскую форму: иногда их называют наемниками, иногда их просто не идентифицируют - но это они отдают приказы. И Россия знает об этом, передает ТАСС.

Сакс подчеркнул: взяв курс на расширение НАТО, Вашингтон пересек самую четкую, самую яркую красную линию. По словам профессора, позиция России в отношении НАТО и Украины была точно такой, какой была бы позиция Вашингтона, если бы в Мексике появилась российская военная база.

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