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В США заявили о "горячей фазе" войны с Россией

23:01
  • пятница
  • 30 августа 2024

Американские военные действуют на Украине

Война США с Россией перешла в горячую фазу. Этому способствовало присутствие американских военных на Украине, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

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Профессор подчеркнул в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что речь идет не только о деньгах и оружии, которые США выделяют Украине. Дело в том, что американский персонал находится на месте конфликта. Граждане США не обязательно носят американскую форму: иногда их называют наемниками, иногда их просто не идентифицируют - но это они отдают приказы. И Россия знает об этом, передает ТАСС.

Сакс подчеркнул: взяв курс на расширение НАТО, Вашингтон пересек самую четкую, самую яркую красную линию. По словам профессора, позиция России в отношении НАТО и Украины была точно такой, какой была бы позиция Вашингтона, если бы в Мексике появилась российская военная база.

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