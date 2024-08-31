Верховный суд Бразилии заблокировал деятельность соцсети X в стране

Маск назвал это "беспрецедентным" нарушением свободы слова

Верховный суд Бразилии принял решение приостановить деятельность социальной сети Х в стране. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, за использование платформы с VPN жителям Бразилии будет грозить штраф в размере девяти тысяч долларов.

Владелец соцсети Илон Маск, в свою очередь, назвал решение "беспрецедентным" нарушением свободы слова. Он добавил, что аналогичная ситуация возможна и в США в случае победы Камалы Харрис на выборах.

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